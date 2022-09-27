"Soylu, kabine toplantısında Erdoğan'a istifasını sundu" iddiası!

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden "affını" istediği iddia edildi. Erdoğan'ın talebe ne yanıt verdiği ise henüz netleşmedi.

Kulislerden edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın Soylu'nun istifasını kabul ettiği belirtirken, bazı çevreler bu talebi şimdilik cebinde beklettiğini ifade ediyor.

Geçen günlerde gazeteci Bünyamin Güler, konuk olduğu programda Soylu'nun yerine AK Parti'de yeni bir ismin İçişleri Bakanlığı’na getirileceğini öne sürmüştü. Bünyamin Güler programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Faruk Çelik çağrılıp görüşülmüş. Faruk Çelik de bütün ekibine haber vererek İçişleri Bakanlığı’na hazırlanıyor. Yakın ekibi bugün yarın Faruk Çelik’in İçişleri Bakanlığı görevine getirileceği an meselesi diyor."