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28 Eyl 2022 10:02

Mersin'deki polisevi saldırısı: 22 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki polisevi saldırısı: 22 kişi gözaltına alındı

Mersin'de 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 22 kişi gözaltına alındı.

Önceki gece merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis memuru Sedat Gezer'in jayatını kaybettiği, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerle bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şu ana kadar 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

26 Eylül saat 22.45 sıralarında Tece Polisevine saldırı düzenleyen 2 saldırgan, polisle çatıştıktan sonra sırt çantalarındaki patlayıcıları infilak ettirip parçalanarak ölmüşlerdi.

News Code 1904996
https://tr.mehrnews.com/news/1904996/

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