Türkiye Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

Demir F-35'lerle ilgili şu ifadeyi kullandı:

"(F-35 programı) Çıkarılma süreci bizim arzumuz dışında alınmış bir karar. Haksız olduğunu söylüyoruz. S-400'ün F-35 ile aynı argümanda bulunamamasının temeli yok. Burada çok net şekilde art niyetli ve S-400'ün bahane olarak kullanıldığını söyleyebilirim.

Şu anda F-35 programından çıkıldı olmaması gerekiyor. Tüm görüşmelerde F-35 hakları konusu canlı tutulmaya devam edecek. Burada bir haklılık payımız var. Bu programdan çıkarılmanın verilen para karşılığında maliyeti var. Bizim tahminimiz 10-11 milyar dolar civarındaydı. O açıdan bütün görüşmelerde F-35 iddiamız, sorunların masada tutulması gerekiyor.

F-16 bazında elimizdeki F-16'larla modernize etmekle ilgili son derece iddialıyız. ABD hiçbir şey vermese bile F-16'ları devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyma kabiliyetimiz var. Biz bütün gücümüzle Türkiye'nin hava kabiliyetlerini ele güne mecbur kılmayacak şekilde oluşturacağız. Üzerine koyacağınız kabiliyetler çok önemli. Silah sistemlerinin ne kadarı kontrolünüzde olduğunuz gibi bir dizi senaryo var."

Kaynak: Sol Haber