Soylu'nun görevden alınacağı tarih belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteğini çektiğini iddia eden gazeteci Recep Canpolat, Veryansın TV’de Erdem Atay’ın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Süleyman Soylu hakkındaki iddialar sonrası Erdoğan, Bahçeli’yi görüşmede bilgilendiriyor. Bahçeli ise önceden çektiği setlerin aksine bu kez kendi çekincelerini de dile getirerek bir-iki operasyondaki rahatsızlığını Erdoğan’a bildiriyor" diyen Canpolat, "Kabinenin başındaki siyasetçi atadığı kabineyi başka bir partiye sorar mı? Maalesef soruyor" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin "Takdir sizindir Sayın Cumhurbaşkanı" dediğini aktaran Canpolat şöyle devam etti:

"Bana gelen bilgiye göre Bahçeli, Soylu’ya desteğini çekiyor. Bu, en kısa zamanda Soylu’ya yolun göründüğü manasına geliyor"

Canpolat, Soylu’ya önümüzdeki haftalar içerisinde duyurulacak olan yeni kabinede yerinin olmadığını belirterek, söz konusu kabinenin bir ay içerisinde açıklanacağını paylaştı.

Kaynak: Milli Gazete