Haşdi Şabi'den Ninova'da IŞİD'e karşı operasyon

Irak medyasına göre Haşdi Şabi güçleri Ninova vilayetinde IŞİD'li teröristleri temizlemek için yeni bir operasyon başlattı.

Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, bu operasyonun El-Kubba, Şerihan bölgesinde icra edildiği belirtildi.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.