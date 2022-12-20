Irak’ta IŞİD saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti

IŞİD'li teröristler Irak’ın Diyala kentine bağlı Halis ilçesindeki el-Bubali köyüne saldırı düzenledi.
8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Pazar günü de DEAŞ'lı teröristler Kerkük’ün Riyad mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı düzenlemiş, 9 polis hayatını kaybetmişti.
Son zamanlarda Diyala, Kerkük, Tuzhurmatu bölgesinde saldırılarını arttıran terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ediyor.
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