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20 Ara 2022 09:52

Irak’ta IŞİD saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti

Irak’ta IŞİD saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü IŞİD'in Irak’ın Diyala vilayetine düzenlediği 8 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

IŞİD'li teröristler Irak’ın Diyala kentine bağlı Halis ilçesindeki el-Bubali köyüne saldırı düzenledi.

8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Pazar günü de DEAŞ'lı teröristler Kerkük’ün Riyad mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı düzenlemiş, 9 polis hayatını kaybetmişti.

Son zamanlarda Diyala, Kerkük, Tuzhurmatu bölgesinde saldırılarını arttıran terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ediyor.

News Code 1906558

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