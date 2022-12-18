Irak'ta IŞİD saldırısı: 12 polis hayatını kaybetti

Arap medyasına göre, Iraklı bir güvenlik kaynağı, Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad yakınlarında terör örgütü IŞİD üyelerinin daha önce yola yerleştirdikleri bomba düzeneğini polis gücüne ait aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını belirtti.

Saldırıda aralarında bir subayın da bulunduğu 12 polisin şehit olduğu açıklandı.

Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı inceleme operasyonu başlatıldı.

Saldırının detaylarını öğrenmek için Kerkük operasyon odasından üst düzey bir heyet bölgeye gönderildi.

