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18 Ara 2022 13:37

Irak'ta IŞİD saldırısı: 12 polis hayatını kaybetti

Irak'ta IŞİD saldırısı: 12 polis hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü IŞİD üyeleri tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis şehit oldu.

Arap medyasına göre, Iraklı bir güvenlik kaynağı, Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad  yakınlarında terör örgütü IŞİD üyelerinin daha önce yola yerleştirdikleri bomba düzeneğini polis gücüne ait aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını belirtti.

Saldırıda aralarında bir subayın da bulunduğu 12 polisin şehit olduğu açıklandı.

Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı inceleme operasyonu başlatıldı.

Saldırının detaylarını öğrenmek için Kerkük operasyon odasından üst düzey bir heyet bölgeye gönderildi.
 

News Code 1906523

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