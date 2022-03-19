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19 Mar 2022 14:06

Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenlik kırmızı çizgimizdir

Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenlik kırmızı çizgimizdir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tangsiri, " Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenlik kırmızı çizgimizdir ve bu konuda kimseye müsamaha göstemeyiz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her zaman bölge ülkelerinin Fars Körfezi’nin kalıcı güenliğinden sorumlu olduğunu ve yabancıların bölgeyi bir an evvel terketmesi gerektiğini ilan ettik. Bölgedeki İslam ülkeleri arasındaki birliğin varlığı, kalıcı güvenliğin istikrarını gösteriyor ve bunun güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir. Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda güvenlik sağlama konusunda kimseye müsamaha göstemeyiz. Ülkemizin güvenliğini zedeleyecek kötü bir plan veya fitne çıkarmak isteyen olursa, o planı ortadan kaldırırız” dedi.

News Code 1901120
https://tr.mehrnews.com/news/1901120/

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