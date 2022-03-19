Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenlik kırmızı çizgimizdir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda kalıcı güvenliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her zaman bölge ülkelerinin Fars Körfezi’nin kalıcı güenliğinden sorumlu olduğunu ve yabancıların bölgeyi bir an evvel terketmesi gerektiğini ilan ettik. Bölgedeki İslam ülkeleri arasındaki birliğin varlığı, kalıcı güvenliğin istikrarını gösteriyor ve bunun güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir. Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda güvenlik sağlama konusunda kimseye müsamaha göstemeyiz. Ülkemizin güvenliğini zedeleyecek kötü bir plan veya fitne çıkarmak isteyen olursa, o planı ortadan kaldırırız” dedi.