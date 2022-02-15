İran'ın güneyindeki stratejik adada kurulan havaalanı hizmete açıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Muhammedi-bahş ve yerel yetkililerin katılımıyla Büyük Tunb Adası’nda yeni inşa edilen İmam Ali (a.s) Havaalanı hizmete açıldı.
Açılış töreni sırasında basın mensuplarına konuşan Tuğamiral Tangsiri, "Adada İmam Ali (a.s) Havaalanı’nın hizmete açılmasıyla birlikt bölgenin ekonomik kalkınmasına ve Fars Körfezi'nin coğrafyasında sürdürülebilir güvenlik seviyesinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.
Tuğamiral Tangsiri, Devrim Muhafızları donanmasının Fars Körfezi bölgesinin güvenliğini sağlamakta önemli rol oynadığına dikkati çekti.
Muhammedi-bahş ise, “Orta menzilli uçaklar bu havaalanına inip kalkabilir.” ifadesini kullandı.
Fars Körfezi'nin doğusunda bulunan Tunb Adaları (Büyük Tunb ve Küçük Tunb) Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan iki küçük adadır.
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