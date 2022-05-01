Fars Körfezi'ndeki çıkarlarımız için sorun yaratanlara üzücü yanıt vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tangsiri, “Ulusal Fars Körfezi” günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Yabancıların Fars Körfezi’ndeki varlığı bu bölgenin önemini gösteriyor. Fars Körfezi bugün gaz, petrol ve balıkçılık endüstrisine sahip hassas bir bölgedir” dedi.

Bu bölgedeki çok sayıda adadan dolayı denize dayalı ekonominin gelimesi ve turizm sektörünün önemine değinen Tuğamiral Tangsiri, “Güvenlik, güzel adalar ve kıyılar, büyük enerji kaynakları, su ürünleri yetiştiriciliğinin bolluğu ve çeşitliliği denize dayalı ekonomiyi arttırabilir. Bu yüzden bu bölge her zaman önemli ve hassas olmuştur. Fars Körfezi'nin derin sularında stratejik adalarımız arasında yer alan 19 önemli adamız var ve bu bölgede yabancıların varlığı bu konunun önemini gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Tuğamiral Tangsiri, “Bölge ülkelerinin bu hassas bölgede güvenliği sağlayabileceğine ve kesinlikle yabancı ülkelerin varlığına ihtiyaç olmadığına inanıyoruz. Güneydeki komşularımıza güvenliği sağlayabileceğimize dair defalarca barış ve dostluk mesajı gönderdik. Yabancıların bu bölgede varlığı hiçbir şekilde haklı görülmemekte ve varlıkları kesinlikle güvensizliğe neden olmaktadır” diye kaydetti.

Tuğamiral Tangsiri sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD’lilerin ve bölge ötesi ülkelerin bu bölgede yeri yok. İşgalci Siyonist Rejimin de bu bölgede kesinlikle yeri olmayacak. Biz de bir dereceye kadar tahammül edebiliriz. Sabrımız tükenirse mutlaka uyarırız. Fars Körfezi’ndeki çıkarlarımız için sorun yaratmaya çalışan herkese ve her ülkeye vereceğimiz yanıt kesin ve üzücü olacaktır.”