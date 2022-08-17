İran- Çin stratejik ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati, Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua ile bir araya geldi.

Ali Ekber Velayeti bu görüşmede İran ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin önemine değinerek, "Çin, özellikle Tek Kuşak, Tek Yol projesi bağlamında ilişkileri geliştirme programını sürdürüyor. Bu doğrultuda İran'ın kapasitesinin kullanılması ve bu güzergahın İran'dan geçmesi gündemde ve bu konunun takip edilmesi gerekiyor" dedi.

Velayeti, Afganistan'daki duruma değinerek, "İran ve Çin'in Afganistan'ın geleceğine ilişkin mutabakatı çok önemli ve etkili olacaktır. Bu durumu aşmanın tek yolu, halkın desteklediği kapsayıcı bir hükümet oluşturmaktır" ifadesini kullandı.

Çin'in İran'ın stratejik bir müttefiki olarak kabul edildiğini belirten Velayeti, Rusya'nın NATO'nun bu ülkeye yönelik işgali ile yüzleşmesine ve ABD'nin Çin'in birliğine yönelik tehdidine dikkat çekerek İran'ın tek Çin politikasını desteklediğini söyledi.

Velayeti konuya ilişkin olarak, "Düşmanların komplolarına, saldırılarına ve tehditlerine karşı dimdik durmalıyız ve Amerika'nın eylemlerini de kınıyoruz" dedi.

İran, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin Şanghay da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda gelişmesinin kalıcı ve önemli sonuçlara yol açacağını dile getiren Velayeti, "İran, Rusya ve Çin'in bölgede ortak manevralar yapmak üzere yürüttüğü işbirliği, kuşkusuz bölgenin güvenliği ve kaderi için çok önemlidir ve İslam dünyasının en önemli ülkesi olan İran, işbirliğini daha da geliştirmeye hazırdır. Özellikle Orta Doğu bölgesinde işbirliği daha aktif hale gelebilir, çünkü Ortadoğu dünyanın siyasi kalbidir ve İran bu bölgede en fazla etkiye sahiptir. Rusya ile Çin arasında yeni bir kutup oluşumu, yeni gelişmelerin kaynağı olacaktır." ifadelerinde bulundu.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua da, iran'ı 'Tek Çin' politikasını desteklediği için takdir ederek, İran ve Çin arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine vurgu yaptı.