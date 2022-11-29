  1. Ekonomi
29 Kas 2022 09:40

İran Rusya'ya otomobil ihraç edecek

İran Rusya'ya otomobil ihraç edecek

İran’ın Rusya’ya 300 milyon dolar değerinde otomobil ihraç edileceği, iki ülke arasında ilgili mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

İran Otomobil Parçaları Üreticileri Birliği Başkanı Muhammedrıza Necefi Meneş, Rusya ve Venezuela'nın otomobil ihracatı için iki iyi pazar olduğunu söyledi.

Necefi Maneş, “Rusya’ya 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı” dedi.

Geçenlerde İran'ı ziyaret eden Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez, İran'ın Venezuela'ya otomobil ihraç etmeye başladığını açıklamıştı. Bakan Velasquez ülkesinden İran otomobilleri için toplam 80.000 sipariş verildiğini ve ilk aşamada bunlardan 1.000'inin gönderileceğini söylemişti.

İran’da otomobil üretimi, ülkenin en büyük şirketi olan Iran Khodro (IKCO) tarafından yapılıyor.

News Code 1906131

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