İran kamyonları Kapan-Goris karayolundan yeniden geçmeye başladı

İran kamyonları, Kapan-Goris karayolunda belirli bir aradan sonra trafiğe yeniden başladı.

Aralık 2020'de Syunik'te Ermeni kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra, Azerbaycan güçleri (askeri, sınır muhafızları, polis) Goris-Kapan yolunun 21 kilometresini kontrol altına aldı.

İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan bu yola alternatif olarak Ermenistan Shinuhayr-Tatev-Aghvani-Kapan yol kesiminin hızlı bir şekilde inşaat ve onarımına başladı, bunun sonucunda Azerbaycan makamları sonunda Ermeni araçlarının trafiğini kapatmıştır.

Bu yoldan geçen diğer ülke vatandaşlarından (başta İran ve Gürcistan olmak üzere) Azerbaycan gümrük memurları, bir arabanın tek yön seyahati için 130-280 ABD doları geçiş ücreti almaya başladı. Yolun Ermenistan ve Azerbaycan kontrol noktalarının birbirini takip ettiği bölümlerinde, arada Rus sınır muhafızlarının kontrol noktaları bulunuyor.

Yolun kontrolünü güçlendirmek için beton bloklar yerleştirildi. İki ay önce İran kamyonları o yoldan geçmiyordu, ancak yerel sakinlere göre arabaların trafiği yeniden başlayalı birkaç hafta oldu. Üstelik eskisinden daha sık seyahat ediyorlar.

İranlı sürücülerden biri, "gerekli belgelere sahip oldukları" için artık Azerbaycan kontrol noktasında transit geçiş için ödeme yapmadıklarını belirtti.

Kaynak: Ermeni Haber