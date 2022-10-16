Sudan’dan ülke içinde uzlaşı mesajı

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Etiyopya'nın Bahir Dar kentinde gerçekleştirilen, Afrika kıtasındaki güvenlik sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu Üst Düzey 10. Tana Güvenlik Forumu'na katıldı.

Forumdaki konuşmasında Sudan'daki geçiş sürecinin büyük zorluklarla karşılaştığına dikkati çeken Burhan, 'Mevcut göstergeler, siyasi ve toplumsal güçlerin katılımıyla uzlaşmaya varmanın yakın olduğunu müjdeliyor. Bu, geçiş döneminin istikrarını ve ülkeyi yönetecek sivil bir hükûmetin kurulmasını garanti ediyor. Geçiş döneminin sonunda özgür ve adil seçimlerin yapılması için de uygun ortamı yaratıyor.' ifadesini kullandı.

Kaynak: CRİ Türkçe