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16 Eki 2022 10:23

Sudan’dan ülke içinde uzlaşı mesajı

Sudan’dan ülke içinde uzlaşı mesajı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki geçiş sürecinin büyük zorluklarla karşılaştığını ancak mevcut göstergelerin siyasi, toplumsal güçlerin katılımıyla uzlaşının yakın olduğunu gösterdiğini belirtti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Etiyopya'nın Bahir Dar kentinde gerçekleştirilen, Afrika kıtasındaki güvenlik sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu Üst Düzey 10. Tana Güvenlik Forumu'na katıldı.

Forumdaki konuşmasında Sudan'daki geçiş sürecinin büyük zorluklarla karşılaştığına dikkati çeken Burhan, 'Mevcut göstergeler, siyasi ve toplumsal güçlerin katılımıyla uzlaşmaya varmanın yakın olduğunu müjdeliyor. Bu, geçiş döneminin istikrarını ve ülkeyi yönetecek sivil bir hükûmetin kurulmasını garanti ediyor. Geçiş döneminin sonunda özgür ve adil seçimlerin yapılması için de uygun ortamı yaratıyor.' ifadesini kullandı.

Kaynak: CRİ Türkçe

News Code 1905287
https://tr.mehrnews.com/news/1905287/

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