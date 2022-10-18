  1. Ekonomi
18 Eki 2022 17:03

İran-Katar ekonomik ilişkileri Doha'da ele alındı

İran-Katar ekonomik ilişkileri Doha'da ele alındı

İran’ın Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhsin Rızai, Tahran ve Doha arasında çeşitli sektörlerdeki ekonomik işbirliğinin mükemmel ve önemli bir düzeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Doha'da bulunan İran’ın Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhsin Rızai, Katar Başbakanı  Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile görüştü.

Muhsin Rızai, İran ve Katar üst düzey yetkililerinin istişarelerinin ekonomik ilişkilerde sıçramaya zemin hazırlayacağını vurguladı.

İki ülkenin siyasi ilişkilerini ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çok uygun bir model olarak nitelendiren Rızai, Tahran ve Doha arasında çeşitli sektörlerdeki ekonomik işbirliğinin mükemmel ve önemli bir düzeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Rızai, "İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi her iki ülkeye de fayda sağlayacak" dedi.

Rızai ayrıca İran'ın 2022 Dünya Kupası'nın Doha'da düzenlenmesi için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Katar Başbakanı da, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere atıfta bulunarak, Katar Emiri ile İranCumhurbaşkanı arasındaki ekonomi ve ticaret de dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki anlaşmaların tam olarak uygulanması gerektiğini söyledi.

İkili işbirliği için birçok alan olduğunu belirten Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, "Doha, Tahran ile tüm sektörlerde ilişkilerini geliştirmeye hazır ve bu konuda mevcut bazı engellerin tamamen kaldırılması gerekiyor" dedi.

News Code 1905337
https://tr.mehrnews.com/news/1905337/

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