Katar 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Asya Futbol Konfederasyonu, Çin'in artan koronavirüs salgını nedeniyle 2023 Asya Kupası ev sahipliğinden çekildiğini bildirmişti.

Çin'in geri çekilmesinin ardından AFC Asya Kupası'nın ev sahipliği üçüncü kez Katar'a verildi.

Asya Futbol Konfederasyonu Genel Kurulu'nun 5 Haziran 2019'da Paris'te yapılan olağanüstü toplantısında ev sahibi olarak Çin seçilmişti.

Dört yılda bir yapılan Asya Kupası, geleneksel olarak ocak ve şubat aylarında düzenleniyordu. Son turnuvada Katar şampiyon olmuştu.