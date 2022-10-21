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21 Eki 2022 11:16

Sudan'da kabile çatışması: 150 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kabile çatışması: 150 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın güneydoğu bölgelerinde çıkan kabile çatışmaları nedeniyle 150 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika ülkesi Sudan'ın güneydoğusunda yer alan Mavi Nil bölgesindeki kabileler arasındaki çatışmalarında 150 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınının aktardığı bilgilere, yıllardır husumetli olan ve geçen temmuz ayında şiddetin yeniden alevlendiği Mavi Nil'deki kabileler arasında son olarak 19-20 Ekim tarihlerinde yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Mavi Nil bölgesinde ve Batı Kurdufan eyaletindeki kabileler arasında "ölümcül" şiddetin tırmanmasından ciddi şekilde endişe duyduklarını belirten Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS) ise , "Sürdürülebilir barış, güvenlik dahil olmak üzere yerel toplulukların ihtiyaçlarına öncelik veren ve çatışmanın temel nedenlerini ele alan, tamamen işlevsel, güvenilir bir hükümet olmadan şiddetin durdurulması mümkün olmayacaktır" açıklaması yaptı.

AA'da yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OCHA, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mavi Nil’in Rusayris kentindeki Vad el-Mahi yerleşim biriminde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Hausa ve diğer kabileler arasındaki çatışmalarda 13 kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu.

News Code 1905383
https://tr.mehrnews.com/news/1905383/

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