Sudan ve Suudi Arabistan, Kızıldeniz’de askeri tatbikat başlattı

AA'ya göre, Sudan Ordusundan yapılan açıklamada, Sudan ve Suudi Arabistan orduları arasındaki iş birliğini güçlendirme çerçevesinde yapılacak tatbikatta, iki ülke deniz kuvvetlerinin operasyon planlaması ve yönetimi, ileri teknoloji kullanımında etkinliği arttırma, donanmaların Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki koordinasyon seviyelerinin yükseltilmesi konularında tecrübe paylaşımının hedeflendiği belirtildi.

30 Kasım'a kadar sürecek

İki ülkenin katılımıyla 2013'ten bu yana belirli aralıklarla yapılan tatbikat, son olarak Mart 2021'de Suudi Arabistan'ın batısında yer alan Cidde kentindeki Kral Faysal Deniz Üssü'nde gerçekleştirilmişti. Tatbikat, 30 Kasım'a kadar sürecek.