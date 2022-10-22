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22 Eki 2022 18:12

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Ekim haftasında önceki haftaya kıyasla 2 artışla 612'ye yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Ekim haftasında önceki haftaya kıyasla 2 artışla 612'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise 169 artış gösterdi.

Perşembe gününü 92,38 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 93,50 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 83,95 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 84,51 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA

News Code 1905416
https://tr.mehrnews.com/news/1905416/

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