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24 Eki 2022 12:50

Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi’yi tebrik etti

Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi’yi tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Çin Komünist Parti (ÇKP) Genel Sekreterliğine üçüncü kez seçilen Devlet Başkanı Şi Cinping'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, üçünü kez ÇKP’nin başına geçen Şi’ye tebrik mektubu gönderdi.

Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık hedeflerinin gerçekleşmesi, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı kapsamlı ilişkilerin geliştiğini gösterir. Aynı zamanda uluslararası kurum ve kuruluşlar çerçevesinde yapılan ortak işbirliği, iki ülkenin çıkarlarını güvence altına alarak küresel barışın korunmasına katkı sunar." ifadeleri kullanıldı.

Şi Cinping, dün Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçilerek, Mao'dan sonra iktidarını üçüncü döneme taşıyan ilk lider oldu.

News Code 1905451

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