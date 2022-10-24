Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi’yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Reisi, üçünü kez ÇKP’nin başına geçen Şi’ye tebrik mektubu gönderdi.

Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık hedeflerinin gerçekleşmesi, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı kapsamlı ilişkilerin geliştiğini gösterir. Aynı zamanda uluslararası kurum ve kuruluşlar çerçevesinde yapılan ortak işbirliği, iki ülkenin çıkarlarını güvence altına alarak küresel barışın korunmasına katkı sunar." ifadeleri kullanıldı.

Şi Cinping, dün Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçilerek, Mao'dan sonra iktidarını üçüncü döneme taşıyan ilk lider oldu.