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23 Eki 2022 15:12

Putin'den Cinping'e tebrik mesajı

Putin'den Cinping'e tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin üçüncü kez genel sekreteri seçilen Devlet Başkanı Şi Cinping’e kutlama telgrafı gönderdi.

Kremlin sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Çin Komünist Partisi'nin 20. Yıldönümü Kongresi'nin sonuçları yüksek siyasi otoritenizin yanı sıra önderlik ettiğiniz partinin birlik ve beraberliğini tam olarak teyit etti” ifadelerine yer verildi.

Putin, Çin 20. Ulusal Kongresi'nin kararlarının Çin Halk Cumhuriyeti’nin önündeki görevlerin yerine getirilmesine ve ülkenin konumunun güçlendirilmesine katkıda bulunacağına olan inancını da dile getirdi.

“Devletlerimiz arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimin geliştirilmesine yönelik yapıcı diyalogumuzun ve yakın ortak çalışmamızın sürmesinden memnuniyet duyacağım” diyen Putin, ayrıca Şi Cinping’e başarı, sağlık ve refah dileklerini de iletti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1905432
https://tr.mehrnews.com/news/1905432/

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