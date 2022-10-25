Bağımsız Devletler Topluluğu Özbekistan'da toplanacak

Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi toplantısı 27-28 Ekim tarihleri arasında Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenecek.

Sovyetler Birliği'nden ayrılan devletler tarafından kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya bölgesinin en büyük birlikleri arasında yer alıyor.

Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan bu topluluğa üyedir.

8 Aralık 1991’de Minsk kentinde Belarus, Rusya ve Ukrayna Devlet başkanları tarafından kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu, 21 Aralık’ta Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna ve Gürcistan hariç tüm eski Sovyet Cumhuriyetleri tarafından imzalanan anlaşma ile duyuruldu.