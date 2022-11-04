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4 Kas 2022 09:43

Siyonist Rejim'den "Gazze'den füze fırlatıldı" iddiası

Siyonist Rejim'den "Gazze'den füze fırlatıldı" iddiası

Siyonist Rejim güçleri, Gazze Şeridi'nden çevredeki Yahudi yerleşim merkezlerine iki füze atıldığını iddia etti.

İşgal rejimi atılan füzelerin Demir Kubbe adı verilen sistem tarafından havada imha edildiğini ileri sürdü.

Gazze çevresindeki Nirim ve Üçüncü Göze kibbutzlarında iki kez uyarı alarmlarının çaldığı belirtildi. Bu arada Demir Kubbe tarafından karşıt füze atılmasının ardından patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bölgedeki kaynaklar tarafından verilen bilgilerde bir füzenin atılmasından kısa bir süre sonra bir füzenin Gazze çevresindeki açık bir alana düştüğü ancak uyarı alarmlarının çalmadığı ifade edildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1905657

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