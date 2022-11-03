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3 Kas 2022 11:04

Kudüs'te Filistinli bir genç şehit edildi

Kudüs'te Filistinli bir genç şehit edildi

Bugün sabah işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Beyt Dakku kasabasında bir Filistinli genç işgal güçlerinin silahlı saldırıları sonucu şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 42 yaşındaki Davud Mahmud Halil Reyyan'ın işgal güçlerinin Beyt Dakku kasabasına baskın düzenlemeleri üzerine çıkan çatışmada işgalci askerlerin attığı mermilerin kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Davud Reyyan'ın 24 saat içinde Beyt Dakku kasabasından ikinci şehit olduğuna dikkat çekildi. Dün de yine Beyt Dakku kasabası ahalisinden olan 54 yaşındaki Habbas Abdulhafız Yusuf Reyyan, Ramallah'ın batısındaki Beyt Ur köyünün girişinde işgalcilerin askeri kontrol noktasında bir araçlı eylem yapması sebebiyle işgalci askerler tarafından vurularak şehit edilmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1905646

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