Kudüs'te Filistinli bir genç şehit edildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 42 yaşındaki Davud Mahmud Halil Reyyan'ın işgal güçlerinin Beyt Dakku kasabasına baskın düzenlemeleri üzerine çıkan çatışmada işgalci askerlerin attığı mermilerin kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Davud Reyyan'ın 24 saat içinde Beyt Dakku kasabasından ikinci şehit olduğuna dikkat çekildi. Dün de yine Beyt Dakku kasabası ahalisinden olan 54 yaşındaki Habbas Abdulhafız Yusuf Reyyan, Ramallah'ın batısındaki Beyt Ur köyünün girişinde işgalcilerin askeri kontrol noktasında bir araçlı eylem yapması sebebiyle işgalci askerler tarafından vurularak şehit edilmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi