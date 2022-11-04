Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 105 kilometre kuzeybatısında ve 64 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya'nın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 105 kilometre kuzeybatısında ve 64 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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