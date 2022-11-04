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4 Kas 2022 14:19

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 105 kilometre kuzeybatısında ve 64 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

News Code 1905667

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