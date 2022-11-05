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5 Kas 2022 09:10

İran'daki gösteriler İran milletinin İslami düzeni savunma hazırlığını kanıtladı

İran'daki gösteriler İran milletinin İslami düzeni savunma hazırlığını kanıtladı

Yemen Ensarullah Hareketi'nin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, İran milletinin 'Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü'ndeki geniş kapsamlı gösterilerinin onların İslami düzeni savunmaya ne kadar hazır olduklarını gösterdiğini söyledi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi'nin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, İran milletinin 'Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü'ndeki geniş kapsamlı göterilerinin onların İslami düzeni savunmaya ne kadar hazır olduklarını gösterdiğini ifade etti.

Muhammed Abdusselam'ın du konuyla ilgi dün Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İran  milletinin düzenlediği gösteriler  onların İslam Devrimi'nden kaynaklanan düzeni savunmaya hazır olduklarını kanıtladı.

İran halkının gösterileri, İran'ın güvenliğini zedelemek için yapılan şüpheli eylemlerin Amerika, İsrail ve paralı rejimler tarafından boş bir bahis olduğuna dair bir mesaj içeriyor."

News Code 1905677

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