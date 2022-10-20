İran, İngiliz kurumlarına ve bireylerine yaptırım kararı aldı

İran Dışişleri Bakanlığı, terörizmi desteklemek ve insan haklarını ihlal etmek için ilgili yasal kurallar çerçevesinde bazı İngiliz kurum ve bireylerine yaptırım kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ilgili makamların onayları doğrultusunda İngiltere'nin yaptırımlarına karşı tedbir olarak alındığı belirtildi.

Yaptırımların İran halkına karşı huzursuzluk, şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetler yürüten İngiliz kişi ve kurumları kapsadığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Hükümet İletişim Merkezi gibi İngiliz hükümetine ait kurumların yanı sıra Volant Media, Global Media, DMA Media, BBC Farsça ve Iran International adlı medya kuruluşlarına yaptırım uygulandığı açıklandı.



İngiltere Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat, eski Genelkurmay Başkanı Mark Carleton Smith ve Kraliyet Donanması komutanlarından Don MacKinnon'un yanı sıra İngiliz siyasetçiler Steve McCabe, Stephen Crabb ve Stuart Polak'ın aralarında olduğu 9 yetkilinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.