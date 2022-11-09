İngiltere, İran'da güvensizlik yaratmak için yaptıklarının bedelini ödeyecek

İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatib, KHAMENEI.IR'e verdiği demeçte ülkedeki son olayları değerlendirdi.

Hatib, "Son olayları yürütmede Siyonist rejimin, propaganda yapmada İngiltere'nin ve harcamada Suudilerin parmağı olduğu belirgindi. Yozlaşmış Berlin gösterisinde reklam ve çekim için ekipman kiralama ve gazetecilerin katılımı ve yiyecek dağıtımı için imkan sağlama Suudi Arabistan'ın parasıyla yapıldı" dedi." dedi.

Hatib, "İngiltere gibi diğer ülkelerdeki terör eylemlerini ve güvensizliği asla desteklemeyeceğiz, ancak bu ülkelerde güvensizliği önleme taahhüdümüz olmayacak. İngiltere, büyük İran ülkesini güvensiz hale getirmek için yaptıklarının bedelini ödeyecek" ifadesini kullandı.

