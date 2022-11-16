Sunak, Çin Devlet Başkanı Şi ile sürpriz toplantı yapacak

Beş yıldır Çin cumhurbaşkanı ile şahsen görüşen ilk İngiltere başbakan olan Rishi Sunak, İngiltere'nin Çin'e yaklaşımını yeniden gözden geçiriyor.

Downing Street, Sunak'ın İngiltere'nin Çin ile ilişkileri konusunda açık görüşlü olacağını, ancak İngiltere şansölyesi olarak görev yaptığı süre boyunca dış politikaya öncelikle ekonomik bir mercekle baktığını söyledi.

Sunak ve Şi, Çarşamba öğleden sonra dönemin başbakanı Theresa May ile Şubat 2018'den bu yana ilk kez yüz yüze yapılacak ikili görüşme için bir araya gelecek. Toplantı Downing Caddesi tarafından talep edildi. Sunak, "Bu ortak zorluklardan bazılarını denemek ve üstesinden gelmek için insanlarla ilişki kurmamız önemlidir" dedi.

ABD başkanı Joe Biden Pazartesi günü Şi ile bir araya geldi ve batılı liderler Çin'i Rusya ile giderek yakınlaşan ortaklığından geri çekmeye çalışırken "iletişimi sürdürme" konusunda anlaştılar.

Kaynak: Bloomberg