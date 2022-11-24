Biden’ın İran hakkındaki iddiasına Tahran’dan yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “40 yılı aşkın süredir İran halkına düşmanlık ve zulüm için elinden geleni yapan ve uyguladığı ekonomik yaptırımlarda kelebek hastası çocuklara bile merhamet göstermeyen bir rejimin devlet başkanı (Joe Biden), İranlı kadınların yanında olduğunu iddia ediyor.” dedi.

Biden’a gönderme yapan Kenani, “Acaba İran’a yönelik azami baskı politikasında İranlı kadınlar ve anneler yaptırımlardan muaf tutuldu mu?” diye sordu.