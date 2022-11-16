Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede karşılıklı ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, İran’daki Şah Şerağ Türbesine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle taziyede bulunan Pakistan’a teşekkür etti.

Bilaval Butto Zerdari’ye sel felaketi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan halkının acılarını azaltmak için destek sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında artan ikili ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afganistan ve özellikle Afgan göçmenlere yardım konusunda daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı da Tahran-İslamabad ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Zerdari, ülkesinin protesto kisvesi altında yapılan her türlü şiddet ve terör eylemine karşı olduğunu kaydetti.