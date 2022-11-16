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16 Kas 2022 09:15

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede karşılıklı ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, İran’daki Şah Şerağ Türbesine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle taziyede bulunan Pakistan’a  teşekkür etti.

Bilaval Butto Zerdari’ye sel felaketi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Emir Abdullahiyan,  İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan halkının acılarını azaltmak için destek sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında artan ikili ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afganistan ve özellikle Afgan göçmenlere yardım konusunda daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı da Tahran-İslamabad ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Zerdari, ülkesinin  protesto kisvesi altında yapılan her türlü şiddet  ve terör eylemine karşı olduğunu kaydetti.

News Code 1905885

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