İran, İmran Han'a yönelik suikast girişimini kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik suikast girişimini kınadı.

Nasır Kenani, İmran Han'a ve olayda yaralananlara acil şifalar diledi.

28 Ekim’de erken seçim çağrısıyla Pakistan turuna başlayan İmran Han, dün Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştı. Burada Han’ın seçim konvoyunu hedef alan saldırganlar, Han’ın yanı sıra aralarında partiden üst düzey isimlerin de bulunduğu altı kişiyi yaraladı. Lahor kentindeki bir hastaneye kaldırılan Han’ın durumunun iyi olduğu açıklandı.