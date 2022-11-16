  1. Türkiye
16 Kas 2022 10:40

Erdoğan: F16 konusunda Biden olumlu gelişmeler olduğunu söyledi

Erdoğan: F16 konusunda Biden olumlu gelişmeler olduğunu söyledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın başkenti Bali'de G20 Zirvesi sonrası medya toplantısında konuştu.

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki terör saldırısı hakkında, "IŞİD'le mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır." dedi.

Erdoğan, terörle mücadele konusunda, "Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili Erdoğan, "Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1905889

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