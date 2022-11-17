Erdoğan'dan Esad açıklaması: Siyasette ebediyen küslük olmaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2023'teki seçimlerden sonra Suriye lideri Beşar Esad'la görüşebileceğinin sinyalini verdi.

Erdoğan, "Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'daki basın toplantısında bir gazetecinin "Suriye Devlet Başkanı ile bir görüşmeniz olması mümkün mü?" sorusu üzerine "Şu an itibarıyla böyle bir şey tabii söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da... Dolayısıyla bir vakti, saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz" demişti.

Kaynak: DW Türkçe