Erdoğan, 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Katar’da

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapacak.

Katar’ın ev sahipliğini yaptığı organizasyonun ilk maçı saat 19.00'da Katar ile Ekvador arasında oynanacak.

18 Aralık'taki final maçıyla sona erecek organizasyonda 32 takım, 8 grupta mücadele edecek.