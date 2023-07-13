Türkiye’ye F-16 satışı için gözler ABD Kongresi’nde

Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasıyla gözler F-16 satışı için ABD’ye çevrildi. Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışını desteklemesine rağmen ABD Kongresi, farklı gerekçelerle talebe sıcak bakmıyordu.

Ancak Vilnius’taki NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin İsveç’e NATO vizesi vermesiyle birlikte yaşanan olumlu atmosferin ardından F-16 satışının önümüzdeki dönemlerde Kongre’de yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ankara'nın pazartesi günü verdiği onayın ardından salı günü yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Kongre ile istişare içinde F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satış sürecinin devam devam edeceğini söyledi. Şimdiye kadar Kongre’de F-16 satışını engelleyen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ise pazartesi günü, Biden yönetimiyle görüştüğünü ve "önümüzdeki hafta" karar verilebileceğini açıkladı.

F-16 satışıyla ilgili takvim, belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haberglobal