İran, Irak İnşaat Fuarı'na katılıyor

Uluslararası İnşaat, Yapı Malzemeleri ve Altyapı Fuarı, 21-24 Kasım 2022'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşecek.

Fuara, inşaat malzemeleri ve teknolojileri, iç mimarlık hizmetleri, elektrik ve ısıtma, havalandırma, iklimlendirme (HVAC) ve pompa sistemleri ürün gruplarında markalaşmış uluslararası firmalar katılım gösteecek.

Irak Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi Genel Müdürü Haşim Muhammed Hatem, ülkenin resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Bu fuar 150'den fazla yerli, Arap ve uluslararası şirketin katılımıyla düzenlenecek." dedi.

Harem, fuarda yer alan şirketlerin Irak, İran, Türkiye, İtalya, Hindistan, Suudi Arabistan, Lübnan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İspanya'dan olduğunu da sözlerine ekledi.