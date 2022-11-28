  1. Siyaset
28 Kas 2022 16:15

Ayetullah Hamanei:

Deniz Kuvvetleri'nin muharebe gücü artırılmalı

Deniz Kuvvetleri'nin muharebe gücü artırılmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri komutanlarını kabul etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle Deniz Kuvvetleri komutanları ile görüştü. Görüşmede İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani de hazır bulundu.

Ayetullah Hamanei, Deniz Kuvvetleri’nin yeni teçhizatlarla donatılıp muharebe gücünün artrılması gerektiğini belirterek, ülke donanmasının uluslararası denizlerdeki misyonunun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'ne hitap eden Ayetullah Hamanei, “Silahlı kuvvetler ile hükümet ve diğer kurumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi işlerin iyi yönde ilerlemesine yardımcı olacaktır.” dedi.

İslam Devrimi Lideri, tarihte İran denizcilik faaliyetlerine atıfta bulunarak, İranlı denizcilerin İslam ve İran kültürü ile medeniyetinin dünyanın farklı bölgelerinde yayılmasında akitf rol oynadığını hatırlattı ve "İran'ın kuzeyinde ve özellikle güneyinde en uzun kıyı şeridine sahipiz, fakat ülkede deniz potansiyelini değerlendirme kültürü ihmal edilmiştir. Bunun genel kültür haline gelmesi için çalışılmalıdır." diye konuştu.

News Code 1906122

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler