İran yapımı deniz helikopterleri tanıtılacak

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Mehr Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, ülkenin denizcilik kapasitesinin önemine değinerek, denizin ülkenin kalkınması için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Amiral İrani, ülkenin güneyindeki denizlerin özellikle Mekran kıyı bölgesinin ülkenin kalknımasına büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gücü hakkında Amiral İrani, "İran'ın okyanuslarda bulunma kapasitesine sahip olduğunu belirtmek isterim. Yakında Pasifik Okyanusu'nda da varlığımızı göstereceğiz." dedi.

İran yapımı deniz helikopteri tanıtılacak

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, "Şu anda ülkede geliştirilen deniz helikopterlerini kullanıyoruz ve bunları uygun bir zamanda görücüye çıkaracağız." açıklamasını yaptı.