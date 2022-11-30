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30 Kas 2022 19:26

Rusya'dan tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ambargosu

Rusya'dan tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ambargosu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ihraç edilmeyeceğini açıkladı. "Rus petrolü için teklif edilen tavan fiyat, pazar karşıtı ve Rusya karşısı bir önlem" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin Rus petrolünün fiyatına üst sınır getirme önerisinin tedarik zincirlerini bozacak ve küresel enerji piyasalarındaki durumu kötüleştirecek "piyasa karşıtı" bir önlem olduğunu söyledi.

Sözcü Maria Zakharova, "Petrol fiyatlarına sözde tavan getirilmesinin sadece piyasa dışı bir mekanizma olmadığını, piyasa karşıtı bir önlem olduğunu defalarca söyledik" dedi.

Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

TRT Haber

News Code 1906180

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