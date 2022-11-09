İran, Rusya ve Çin ortak tatbikat yapacak

İran Ordu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Hamza Ali Kavyani İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin yıl sonuna kadar ortak tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Kavyani ayrıca "Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin İran ile tatbikat yapmaya istekli olmaları, İran ordusunun yüksek kabiliyetini göstermektedir" dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri daha önce İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin sonbaharda Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde deniz tatbikatı düzenleyeceğini bildirmişti.

Geçtiğimiz Ocak ayında üç ülkenin katılımıyla '2022 Deniz Güvenlik Kemeri' adlı ortak deniz tatbikatı düzenlenmişti.