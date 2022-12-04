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4 Ara 2022 12:00

Bakıri:

İran'ın komşuları ile ilişkileri gelişme yolunda

İran'ın komşuları ile ilişkileri gelişme yolunda

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İran'ın Rusya ile kapsamlı ilişkileri de dahil olmak üzere komşularıyla olan ilişkilerini gelişme yolunda değerlendirdi.

Rus mevkidaşı ile görüşmek üzere Moskova'a buluan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, son bir hafta içinde Hindistan, Katar ve Rusya'ya ziyarette bulunduğunu belirterek, "Bu ziyaretler komşuluk ve bölgesel politikasını güçlendirmek amacıyla yapılmıştır" dedi.

Bakıri Keni, "İkili, bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmak, ilişkileri düzeltmek bu  ziyaretlerin ana hedefleriydi" ifadesini kullandı.

Bakıri Keni, "İran'ın komşu ve bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin merkezi bir rol oynadığı güçlü bileşenler oluşturabilir. Bu arada İran klit rol oynuyor" ifadelerinde bulundu.

Bakıri, "Böyle bir durumda bir yandan ülkenin ulusal çıkarları ve ekonomik ihtiyaçları garanti altına alınır, diğer yandan ekonomik kalkınma alanları daha ciddi bir şekilde sağlanmış olacaktır." diye kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Keni bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğünü ve ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığını ifade etti.

News Code 1906235

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