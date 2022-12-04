İran'ın komşuları ile ilişkileri gelişme yolunda

Rus mevkidaşı ile görüşmek üzere Moskova'a buluan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, son bir hafta içinde Hindistan, Katar ve Rusya'ya ziyarette bulunduğunu belirterek, "Bu ziyaretler komşuluk ve bölgesel politikasını güçlendirmek amacıyla yapılmıştır" dedi.

Bakıri Keni, "İkili, bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmak, ilişkileri düzeltmek bu ziyaretlerin ana hedefleriydi" ifadesini kullandı.

Bakıri Keni, "İran'ın komşu ve bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin merkezi bir rol oynadığı güçlü bileşenler oluşturabilir. Bu arada İran klit rol oynuyor" ifadelerinde bulundu.

Bakıri, "Böyle bir durumda bir yandan ülkenin ulusal çıkarları ve ekonomik ihtiyaçları garanti altına alınır, diğer yandan ekonomik kalkınma alanları daha ciddi bir şekilde sağlanmış olacaktır." diye kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Keni bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğünü ve ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığını ifade etti.