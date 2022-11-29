İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Katar'a gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Katarlı mevkidaşının davetine icabetle bu dabah Doha'ya gitti.
Bakıri Doha ziyareti sırasında Katarlı yetkililerle ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşecek.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Katarlı mevkidaşının daveti üzerine bu dabah Doha'ya gitti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Katarlı mevkidaşının davetine icabetle bu dabah Doha'ya gitti.
Bakıri Doha ziyareti sırasında Katarlı yetkililerle ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşecek.
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