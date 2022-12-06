Emir Abdullahiyan Sırbistan'da ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Emir Abullahiyan'ın Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orlic ile gerçekleştirdiği görüşmede, başta parlamenter diplomasi olmak üzere işbirliği alanında iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı.

İran Meclis Başkanı Galibaf'ın selamlarını Sırp mevkidaşına ileten Emir Abdullahiyan, iki ülkenin parlamento işbirliği alanındaki eylemlerini önemli olarak nitelendirdi.

Siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ikili ilişkileri 'mükemmel' olarak değerlendiren Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki koordinasyon ile ilişkilerin önemli bir gelişmeye sahne olması umduğunu dile getirdi.

Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orlic de Sırbistan ve İran arasındaki parlamento işbirliği düzeyinin geliştirilmesinin önemine değinerek, iki ülke parlamentolarının, işbirliğinin geliştirilmesine zemin hazırlamadaki rolünü önemli olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abullahiyan ve Sırbistan Tarım Bakanı Jelena Tanasković arasında yapılan görüşmede de iki ülkenin Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı'nın çalışmaları alanındaki işbirliği ele alındı.

