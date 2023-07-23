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23 Tem 2023 11:22

Sırbistan Meclis Başkanı Tahran'da

Sırbistan Meclis Başkanı Tahran'da

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran’a geldi.

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç, başkanlık ettiği parlamento bir heyetin eşliğindeTahran’a geldi.

Vladimir Orliç Tahran’da İslami Şura Meclisi ikinci başkan yardımcısı Mücteba Zünnur tarafından karşılandı.

News Code 1910578

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