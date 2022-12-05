Emir Abdullahiyan'ın Sırbistan temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Belgrad ziyareti kapsamında Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyab bu görüşmede iki ülke cumhurbaşkanlarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum sırasındaki görüşmesine değinerek, cumhurbaşkanları düzeyinde yapılan anlaşmaların uygulanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

İran'ın iki ülke arasındaki ortak işbirliği komisyonunun 16. turunun Tahran'da düzenlenmesine hazır olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, ortak komisyonun bu turu çerçevesinde gerekli mekanizmaların sağlanmasıyla ilişkilerin çeşitli boyutlarda iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ilerlemesini temenni etti.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić de ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülkenin kapasitelerine uygun adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca dün Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmüştü.