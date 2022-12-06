Balkan bölgesine desteğimizi sürdüreceğiz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Saraybosna'ya giden İran Dışişler Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turković ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri bakanı Emir Abdullahiyan bu ülkedeki genel seçimlerin başarılı bir şekilde yapılması tebrik ederek, Bosna Hersek'in ilerleme ve dayanışma yolunda güzel adımlar atmasını temenni etti.

Emir Abdullahiyan, "Balkan bölgesini ve Bosna Hersek'i dostumuz olarak görüyoruz ve geçmişte olduğu gibi bu bölge ile Hersek'e desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Emir Abullahiyan, iki ülkenin ortak ekonomik komisyonunu faaliyete geçirme ve ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Koronavirüs sonrası dönemde ve son 9 ayda iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 53 artmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, "Bosna Hersek ve İran her zaman iyi ilişkilere sahiptir ve ekonomik ilişkileri geliştirme olasılığı vardır" ifadelerini kullandı.

Emir Abullahiyan ayrıca Ukrayna'da savaşın devam etmesinden endişe duyduklarını söyledi.

