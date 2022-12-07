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7 Ara 2022 10:57

Venezuela lideri Maduro'dan Suriye'ye destek

Venezuela lideri Maduro'dan Suriye'ye destek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin terörle mücadele yürüten Suriye’nin yanında olduğunu belirtti.

Suriye medyasına göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Suriye'nin yeni Karakas Büyükelçisi Kinan Zahreddin'i kabul etti. Kabulde Suriye Büyükelçisi, Venezuela lideri Maduro'ya güven mektubunu sundu.

Görüşmede Nicolas Maduro, ülkesi ile Suriye’nin terör saldırısı altında olduğunu belirterek, Venezuela’nın Suriye’nin yanında olduğunu vurguladı ve Suriye'ye desteğini yineledi.

Maduro, yeni büyükelçiden Suriye lideri Beşar Esad’a selamlarını iletmesini istedi.

Dün akşam gerçekleşen görüşmede Maduro, ülkesinin çeşitli ekonomik alanlarda ve hayati sektörlerde Suriye’ye tam yardım sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

News Code 1906306

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