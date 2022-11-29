Esad: Türkiye'den söz değil icraat bekliyoruz

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve muhtemel müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Al Ahbar gazetesine röportaj veren Esad, Ankara ile yapılan görüşmelerin henüz sadece istihbarat düzeyinde olduğunu, ancak ikili görüşmelerin seviyesinin yakında yükseltileceğini belirtti.

Türkiye'nin Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdiğine işaret eden Esad, "Suriye, Türkiye'den söz değil icraat bekliyor. Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerine göre daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tavrının samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunun yargısına varmak mümkün değil" dedi.

Gazetecilerin ve araştırmacıların herhangi bir ülkenin politika değişikliğini yetkililerdek yaşanan değişikliklere göre ölçmesinin yanlış olduğuna vurgu yapan Esad, Türkiye'den gelen pozitif açıklamaların sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

Suriye lideri, "Savaştan önce olduğu gibi, herhangi bir ülkeyle diplomatik ilişkileri normalleştirmekle bir sorunumuz yok. Tek şartımız ülkelerin bize karşı tavrını değiştirmesi" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesindeki "Keşke Esad da burada olsaydı" sözleriyle Suriye ile normalleşme mesajı vermişti.

Önceki gün de Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" açıklamasını yapmıştı.