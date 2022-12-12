BM Temsilcisi'nden Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ne ziyaret

Kebela kentinde bulunan BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, dün Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ni ziyaret etti.

Plasschaert, Kerbel Valisi Nasif Casım El Hattap ile de bir araya geldi.

Plasschaert son günlerde BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile birlikte Necef'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani ile görüştü.