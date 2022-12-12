  1. Kültür
12 Ara 2022 09:46

BM Temsilcisi'nden Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ne ziyaret

BM Temsilcisi'nden Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ne ziyaret

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Kebela kentinde Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ni ziyaret etti.

Kebela kentinde bulunan BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, dün Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ni ziyaret etti.

Plasschaert, Kerbel Valisi Nasif Casım El Hattap ile de bir araya geldi.

Plasschaert son günlerde BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile birlikte Necef'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani ile görüştü.

BM temsilcisi görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, görüşmeyi "büyük bir olay" olarak nitelendirdi.

Görüşmede, Irak’taki bileşenler arasındaki barışçıl birlikte yaşama vurgu yapıldığını belirten Plasschaert, Ayetullah Sistani’yle herhangi bir siyasi konuyu görüşmediklerini söyledi.

Plasschaert, iki tarafın da Iraklı Şiilerin dini merciinin ülkedeki bileşenler arasındaki birlikte yaşam üzerindeki rolüne vurgu yaptıklarını ifade etti.

News Code 1906393

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