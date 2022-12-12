BM Temsilcisi'nden Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ne ziyaret

Kebela kentinde bulunan BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, dün Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'ni ziyaret etti.
Plasschaert, Kerbel Valisi Nasif Casım El Hattap ile de bir araya geldi.
BM temsilcisi görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, görüşmeyi "büyük bir olay" olarak nitelendirdi.
Görüşmede, Irak’taki bileşenler arasındaki barışçıl birlikte yaşama vurgu yapıldığını belirten Plasschaert, Ayetullah Sistani’yle herhangi bir siyasi konuyu görüşmediklerini söyledi.
Plasschaert, iki tarafın da Iraklı Şiilerin dini merciinin ülkedeki bileşenler arasındaki birlikte yaşam üzerindeki rolüne vurgu yaptıklarını ifade etti.
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